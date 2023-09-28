Ірландія бойкотуватиме матчі з російськими збірними

Збірні Ірландії всіх вікових категорій не гратимуть зі збірними росії.

Про це йдеться в заяві місцевої федерації.

Важливо: УАФ закликала європейські футбольні федерації бойкотувати російські збірні

"На засіданні правління Футбольної асоціації Ірландії вчора ввечері було одностайно погоджено підтвердити нашу чітко сформульовану позицію про те, що жодна представницька команда Ірландії в будь-якій віковій групі не буде грати проти будь-якої команди з росії в будь-яких змаганнях в цей час", - говориться у заяві організації.

Раніше УЄФА дозволила російським збірним U-17 брати участь у міжнародних турнірах. Рішення про бойкот матчів з росіянами вже прийняли у Литві, Латвії, Естонії, Польщі, Швеції, Фінляндії, Данії, Норвегії, Ірландії та Англії.