УАФ закликала європейські футбольні федерації бойкотувати російські збірні

УАФ направила листи європейським футбольним федераціям

Українська асоціація футболу (УАФ) направила листа всім європейським футбольним федераціям з закликом бойкотувати матчі з російськими юніорськими збірними.

Про це повідомляє The Times.

Раніше УЄФА дозволила російським збірним U-17 брати участь у міжнародних турнірах.

"УАФ звертається до вас з проханням бойкотувати можливі матчі за участю команд з Росії [якщо такі будуть заплановані]. Ми переконані, що будь-який крок до реінтеграції російських представників є небезпечною та жахливою тенденцією, яка означає не що інше, як підтримку російської терористичної держави та всіх їхніх злочинів, які вже скоєні та ще чиняться в Україні", - йдеться в листі.

До цього всі російські клуби та збірні були відсторонені від змагань через агресію росії проти України.

Раніше повідомлялося, що шведський футбольний союз не допустить збірну росії до жіночого Євро-2024.