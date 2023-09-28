Головне
Динамо поступилось Оболоні, Полісся перемогло Дніпро-1 в серії пенальті: результати матчів Кубка України
Вчора 20:28 3258
Гутцайт піде з посади міністра молоді та спорту
Сьогодні 18:56 808
Мілан хоче побудувати найбільш екологічний стадіон в Італії
Сьогодні 13:20 581
Кіченок та Като вибили росіянок з чвертьфіналу парного турніру в Токіо
Сьогодні 12:48 701
Калініна поступилася Гарсії у другому колі турніру в Токіо
Сьогодні 11:51 363
Історія дня. Як журналіст виживав і виїжджав з Мелітополя
Сьогодні 10:58 5093
У казармі видали форму та чоботи: Легенда Динамо пригадав відрядження до армії
Сьогодні 10:50 38542 1
Скільки українські клуби заробляють у єврокубках
Сьогодні 10:48 2685
Monte перемогли Сomplexity та вийшли до чвертьфіналу ESL Pro League Season 18
Сьогодні 09:52 239
Валенсія з Яремчуком програла Сосьєдаду, Жирона з голом Довбика обіграла Вільярреал: результати 7 туру Ла-Ліги
Сьогодні 08:30 1273
Прямі трансляції

УАФ закликала європейські футбольні федерації бойкотувати російські збірні

УАФ направила листи європейським футбольним федераціям
Сьогодні 20:38 153 0
УАФ закликала європейські футбольні федерації бойкотувати російські збірні
#Українська асоціація футболу (УАФ)

Джерело - tribuna.com.

Українська асоціація футболу (УАФ) направила листа всім європейським футбольним федераціям з закликом бойкотувати матчі з російськими юніорськими збірними.

Про це повідомляє The Times.

Раніше УЄФА дозволила російським збірним U-17 брати участь у міжнародних турнірах.

"УАФ звертається до вас з проханням бойкотувати можливі матчі за участю команд з Росії [якщо такі будуть заплановані]. Ми переконані, що будь-який крок до реінтеграції російських представників є небезпечною та жахливою тенденцією, яка означає не що інше, як підтримку російської терористичної держави та всіх їхніх злочинів, які вже скоєні та ще чиняться в Україні", - йдеться в листі.

До цього всі російські клуби та збірні були відсторонені від змагань через агресію росії проти України. 

Раніше повідомлялося, що шведський футбольний союз не допустить збірну росії до жіночого Євро-2024.

Коментарі ()
Популярне зараз
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця 19712
У казармі видали форму та чоботи: Легенда Динамо пригадав відрядження до армії У казармі видали форму та чоботи: Легенда Динамо пригадав відрядження до армії 38542 1
Довбик забив свій третій гол за Жирону в матчі Ла Ліги - ВІДЕО Довбик забив свій третій гол за Жирону в матчі Ла Ліги - ВІДЕО 3609
Динамо не зіграє у чвертьфіналі Кубка України вперше з 2012 року Динамо не зіграє у чвертьфіналі Кубка України вперше з 2012 року 1331
Скільки українські клуби заробляють у єврокубках Скільки українські клуби заробляють у єврокубках 2685
Історія дня. Як журналіст виживав і виїжджав з Мелітополя Історія дня. Як журналіст виживав і виїжджав з Мелітополя 5093
Рекомендуємо
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 62015
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 11690 2
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 215520 1
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 16327
У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів 3008
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 23821 1