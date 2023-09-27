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Шведський футбольний союз не допустить збірну росії до жіночого Євро-2024

Сьогодні 22:41 79 0
Шведський футбольний союз не допустить збірну росії до жіночого Євро-2024

Джерело - tribuna.com.

Шведський футбольний союз не допустить жіночу збірну Росії U-17 до Чемпіонату Європи, який пройде в країні у 2024 році.

Про це йдеться в заяві організації.

"У травні 2024 року у Швеції пройде Євро U-17 серед жіночих команд. Ми не допустимо до участі в цьому турнірі збірну Росії, яка може пройти кваліфікацію", - йдеться в заяві.

Жіночий Чемпіонат Європи-2024 U-17 пройде у Швеції з 5 по 18 травня наступного року.

Нагадаємо, латвійські та польські команди не будуть грати проти збірних росії.

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