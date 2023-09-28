Зідану не сподобався нинішній проєкт клубу

Колишній тренер Реала Зінедін Зідан відмовився очолити Марсель.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

51-річного француза не влаштовує нинішній проєкт клубу, яким займається Пабло Лонгорія.

Після відмови Зідана керівництво перейшло до варіанту з Дженнаро Гаттузо, з яким в підсумку був підписаний контракт.

Також джерело зазначає, що, за чутками, Зідан може розглянути можливість очолити Марсель, якщо клуб придбають інвестори із Саудівської Аравії, які поклали око на команду ще кілька років тому.

Нагадаємо, Зінедін народився у передмісті Марселя і у юності грав за одну із місцевих команд, але в підсумку опинився в академії Канна після перегляду в одному з національних футбольних центрів.

Раніше повідомлялося, що Зідан все ще чекає на пропозицію від федерації футболу Франції.