Головне
Динамо поступилось Оболоні, Полісся перемогло Дніпро-1 в серії пенальті: результати матчів Кубка України
Вчора 20:28 3258
Гутцайт піде з посади міністра молоді та спорту
Сьогодні 18:56 808
Мілан хоче побудувати найбільш екологічний стадіон в Італії
Сьогодні 13:20 580
Кіченок та Като вибили росіянок з чвертьфіналу парного турніру в Токіо
Сьогодні 12:48 701
Калініна поступилася Гарсії у другому колі турніру в Токіо
Сьогодні 11:51 363
Історія дня. Як журналіст виживав і виїжджав з Мелітополя
Сьогодні 10:58 5093
У казармі видали форму та чоботи: Легенда Динамо пригадав відрядження до армії
Сьогодні 10:50 38542 1
Скільки українські клуби заробляють у єврокубках
Сьогодні 10:48 2685
Monte перемогли Сomplexity та вийшли до чвертьфіналу ESL Pro League Season 18
Сьогодні 09:52 239
Валенсія з Яремчуком програла Сосьєдаду, Жирона з голом Довбика обіграла Вільярреал: результати 7 туру Ла-Ліги
Сьогодні 08:30 1273
Прямі трансляції

Зідан відмовився очолити Марсель

Зідану не сподобався нинішній проєкт клубу
Сьогодні 21:10 95 0
Зідан відмовився очолити Марсель
Фото - Getty Images
#Зінедін Зідан, #Марсель

Джерело - tribuna.com.

Колишній тренер Реала Зінедін Зідан відмовився очолити Марсель.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

51-річного француза не влаштовує нинішній проєкт клубу, яким займається Пабло Лонгорія.

Після відмови Зідана керівництво перейшло до варіанту з Дженнаро Гаттузо, з яким в підсумку був підписаний контракт.

Також джерело зазначає, що, за чутками, Зідан може розглянути можливість очолити Марсель, якщо клуб придбають інвестори із Саудівської Аравії, які поклали око на команду ще кілька років тому.

Нагадаємо, Зінедін народився у передмісті Марселя і у юності грав за одну із місцевих команд, але в підсумку опинився в академії Канна після перегляду в одному з національних футбольних центрів.

Раніше повідомлялося, що Зідан все ще чекає на пропозицію від федерації футболу Франції.

Коментарі ()
Популярне зараз
Довбик забив свій третій гол за Жирону в матчі Ла Ліги - ВІДЕО Довбик забив свій третій гол за Жирону в матчі Ла Ліги - ВІДЕО 3609
У казармі видали форму та чоботи: Легенда Динамо пригадав відрядження до армії У казармі видали форму та чоботи: Легенда Динамо пригадав відрядження до армії 38542 1
Історія дня. Як журналіст виживав і виїжджав з Мелітополя Історія дня. Як журналіст виживав і виїжджав з Мелітополя 5093
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця 19711
Скільки українські клуби заробляють у єврокубках Скільки українські клуби заробляють у єврокубках 2685
Динамо не зіграє у чвертьфіналі Кубка України вперше з 2012 року Динамо не зіграє у чвертьфіналі Кубка України вперше з 2012 року 1331
Рекомендуємо
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 25673
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 82204
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 3570
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 30421
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 16326
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 54992