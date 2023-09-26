Зідан все ще чекає на пропозицію від федерації футболу Франції

Зінедін Зідан продовжує чекати на пропозицію очолити збірну Франції і з цієї причини не розглядає інші пропозиції.

Про це повідомляє todofichajes.com.

Тренер, який ось уже два роки залишається без роботи, встиг відмовити Парі Сен-Жермен, Баварії та Манчестер Юнайтед, а також збірній Німеччини. Його наміри зрозумілі: робота у збірній Франції. Але місце поки що зайняте Дідьє Дешам.

Раніше повідомлялося, що Зідан може змінити Дешама після закінчення ЧС-2022. Проте чинний наставник Ле Бле, який узяв паузу на роздуми після поразки від Аргентини у фіналі мундіалю, таки залишився біля керма національної команди, продовживши контракт із французькою футбольною федерацією.

Очікується, що майбутнє Дешама на чолі Ле Бле може бути переглянуте після закінчення ЧЄ-2024 залежно від результатів континентальної першості.

У жовтні 2022 року Зідан оголосив про готовність повернутися до тренерської діяльності. У червні 2021 року француз залишив посаду головного тренера Реала і з того часу він без роботи.

Нагадаємо, що Зідан очолював мадридський Реал з 2016 до 2021 року (з перервою з травня 2018 по березень 2019 року). Під його керівництвом Бланкос двічі виграли чемпіонат Іспанії та ставали триразовими переможцями Ліги чемпіонів.