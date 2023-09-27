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Гаттузо очолив Марсель

Французький клуб призначив нового головного тренера
Сьогодні 21:38 207 0
Гаттузо очолив Марсель
#Марсель, #Дженнаро Гаттузо

Джерело - Чемпіон.

Марсель оголосив про призначення Дженнаро Гаттузо новим головним тренером.

Гаттузо замінить Марселіно Тораля, який звільнився тиждень тому. Контракт розрахований до липня 2024 року.  Інші деталі не розголошуються.

Гаттузо став першим італійським тренером клубу після Джузеппе Ціліцці, який очолював Олімпік у 1947-1949 роках.

Раніше Гаттузо тренував Сьйон, Палермо, ОФІ, Пізу, Мілан, Наполі і Валенсію. Як гравець Дженнаро є легендою Мілана, разом з яким двічі вигравав Лігу чемпіонів.

Після 6 турів Ліги 1 Марсель посідає 8-е місце у турнірній таблиці чемпіонату Франції.

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