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Почеттіно: Перемога над Брайтоном повинна стати переломною

Тренер Челсі прокоментував перемогу над Брайтоном
Сьогодні 09:33 244 0
Почеттіно: Перемога над Брайтоном повинна стати переломною
Фото: Getty Images
#Брайтон, #Челсі

Джерело - BBC.

Перемога Челсі над Брайтоном (1:0) в 1/16 фіналу Кубка англійської ліги має стати переломною.

Про це розповів головний тренер лондонців Маурісіо Почеттіно

"Для нас було дуже важливо здобути перемогу та вийти в наступний раунд після кількох матчів, в яких ми не забили та не виграли. Цей результат повинен стати переломним, зобов’язаний ним стати. Настав час.

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У цьому матчі було багато позитиву. В цьому матчі ми бачили, як гравці борються, віддаючи все своє найкраще", - сказав Почеттіно

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