Почеттіно: Перемога над Брайтоном повинна стати переломною

Перемога Челсі над Брайтоном (1:0) в 1/16 фіналу Кубка англійської ліги має стати переломною.

Про це розповів головний тренер лондонців Маурісіо Почеттіно

"Для нас було дуже важливо здобути перемогу та вийти в наступний раунд після кількох матчів, в яких ми не забили та не виграли. Цей результат повинен стати переломним, зобов’язаний ним стати. Настав час.