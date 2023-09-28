Почеттіно: Перемога над Брайтоном повинна стати переломною

Джерело - BBC.
Перемога Челсі над Брайтоном (1:0) в 1/16 фіналу Кубка англійської ліги має стати переломною.
Про це розповів головний тренер лондонців Маурісіо Почеттіно
"Для нас було дуже важливо здобути перемогу та вийти в наступний раунд після кількох матчів, в яких ми не забили та не виграли. Цей результат повинен стати переломним, зобов’язаний ним стати. Настав час.
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У цьому матчі було багато позитиву. В цьому матчі ми бачили, як гравці борються, віддаючи все своє найкраще", - сказав Почеттіно
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