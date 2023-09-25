Помічник Почеттіно залишив Челсі

Бруно Салтор більше не входить до тренерського штабу "синіх"

Бруно Сальтор залишив посаду помічника головного тренера Челсі.

Про це повідомляє talksport.com.

Фахівець увійшов до штабу Маурісіо Почеттіно після того, як аргентинець очолив клуб. Іспанець раніше допомагав у команді Грему Поттеру, а після звільнення англійця керував колективом до призначення Лампарда тимчасовим наставником "аристократів".

Повідомляється, що він залишив посаду кілька тижнів тому. Лондонці офіційно не робили жодних публічних заяв про це.

Раніше Челсі поступився Астон Віллі.