Челсі з Мудриком переграв Брайтон, Евертон із Миколенком обіграв Астон Віллу: результати матчів Кубка англійської ліги

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Відбулися матчі 1/16 фіналу Кубка англійської ліги.
Кубок Футбольної ліги
1/16 фіналу, 27 вересня
Астон Вілла - Евертон 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 15 Гарнер, 0:2 - 50 Калвер-Льюїн, 1:2 - 74 Камара
Український захисник Евертона Віталій Миколенко вийшов у стартовому складі та був замінений на початку другої половини гри.
Борнмут - Сток Сіті 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 51 Соланке, 2:0 - 54 Ротвелл
Український захисник Борнмута Ілля Забарний відіграв повний матч.
Челсі - Брайтон 1:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 51 Джексон
Український вінгер Челсі Михайло Мудрик вийшов у стартовому складі та був замінений на 68-й хвилині гри.
Брентфорд - Арсенал 0:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 8 Нелсон
Український захисник Арсенала Олександр Зінченко вийшов на поле на 69 хвилиниі гри. Водночас півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк
Ліверпуль - Лестер 3:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 3 Макетір, 1:1 - 48 Гакпо, 2:1 - 70 Собослай, 3:1 - 89 Жота
Блекберн - Кардіфф 5:2 (2:2)
Лінкольн - Вест Гем 0:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 70 Соучек
Фулгем - Норвіч 2:1 (1:0)
Ньюкасл Юнайтед - Манчестер Сіті 1:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 53 Ісак