Челсі з Мудриком переграв Брайтон, Евертон із Миколенком обіграв Астон Віллу: результати матчів Кубка англійської ліги

Результати матчів Кубка англійської ліги

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 1/16 фіналу Кубка англійської ліги.

Кубок Футбольної ліги

1/16 фіналу, 27 вересня

Астон Вілла - Евертон 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 15 Гарнер, 0:2 - 50 Калвер-Льюїн, 1:2 - 74 Камара

Український захисник Евертона Віталій Миколенко вийшов у стартовому складі та був замінений на початку другої половини гри.

Борнмут - Сток Сіті 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 51 Соланке, 2:0 - 54 Ротвелл

Український захисник Борнмута Ілля Забарний відіграв повний матч.

Челсі - Брайтон 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 51 Джексон

Український вінгер Челсі Михайло Мудрик вийшов у стартовому складі та був замінений на 68-й хвилині гри.

Брентфорд - Арсенал 0:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 8 Нелсон

Український захисник Арсенала Олександр Зінченко вийшов на поле на 69 хвилиниі гри. Водночас півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк

Ліверпуль - Лестер 3:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 3 Макетір, 1:1 - 48 Гакпо, 2:1 - 70 Собослай, 3:1 - 89 Жота

Блекберн - Кардіфф 5:2 (2:2)

Лінкольн - Вест Гем 0:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 70 Соучек

Фулгем - Норвіч 2:1 (1:0)

Ньюкасл Юнайтед - Манчестер Сіті 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 53 Ісак