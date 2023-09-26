Головне
Ребров оголосив заявку збірної України на матчі з Північною Македонією та Мальтою
Вчора 15:16 3023
Що українському футболу можна запозичити з британського хокею: досвід Glasgow Clan
Сьогодні 12:29 110
Відео дня: українські фігуристи проігнорували росіян, які хотіли привітатися з ними на п'єдесталі
Сьогодні 06:29 2646
Кубок України-2023/24: календар і результати матчів
Вчора 21:35 19860
Шериф цікавиться голкіпером Карпат
Вчора 19:24 666
Циганик спробував узяти на поруки Коломойського
Вчора 18:22 917
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини
Вчора 15:28 37710 4
Трубін відбив свій перший пенальті у складі Бенфіки - ВІДЕО
Вчора 10:28 4495
Рейтинг WTA: Ястремська повернулася у топ-100
Вчора 09:30 333201 5
Калініна перемогла Крюгер у 1 колі турніру в Японії
Вчора 08:47 508
Прямі трансляції

Екстренер ПСЖ може очолити Марсель

Марсель шукає нового головного тренера
Сьогодні 12:44 152 0
Екстренер ПСЖ може очолити Марсель
Фото - gettyimages
#Марсель, #Крістоф Галтьє

Джерело - tribuna.com.

Марсель знаходиться у пошуках головного тренера після відходу з посади Марселіно Гарсії Тораля.

Про це повідомляє L’Equipe.

Після поразки у 6-му турі Ліги 1 від ПСЖ (0:4) керівництво клубу зв’язувалося з представниками Крістофа Галтьє, який є одним з кандидатів на заміну Марселіно.

Варіант з Галтьє в якості головного тренера Марселя розглядався ще влітку після відставки Ігора Тудора. Зазначається, що самому Крістофу цікавий проєкт клубу.

Останнім місцем роботи Гальтьє був ПСЖ, який звільнив тренера в липні цього року. 

Раніше повідомлялося, що Донадоні може очолити Марсель.

Коментарі ()
Популярне зараз
Алієв: Мілевський в лікарні у важкому стані Алієв: Мілевський в лікарні у важкому стані 3860 1
Ребров оголосив заявку збірної України на матчі з Північною Македонією та Мальтою Ребров оголосив заявку збірної України на матчі з Північною Македонією та Мальтою 3023
Суркіс заплатив майже 200 тисяч гривень за перший тиждень лікування Мілевського Суркіс заплатив майже 200 тисяч гривень за перший тиждень лікування Мілевського 5313
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 37710 4
Магучіх: Для нас, спортсменів, Бубки зараз не існує Магучіх: Для нас, спортсменів, Бубки зараз не існує 3814 1
Кубок України-2023/24: календар і результати матчів Кубок України-2023/24: календар і результати матчів 19860
Рекомендуємо
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 37710 4
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 21135
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 56024 2
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 135833
У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів 2994
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 27223