Екстренер ПСЖ може очолити Марсель

Джерело - tribuna.com.
Марсель знаходиться у пошуках головного тренера після відходу з посади Марселіно Гарсії Тораля.
Про це повідомляє L’Equipe.
Після поразки у 6-му турі Ліги 1 від ПСЖ (0:4) керівництво клубу зв’язувалося з представниками Крістофа Галтьє, який є одним з кандидатів на заміну Марселіно.
Варіант з Галтьє в якості головного тренера Марселя розглядався ще влітку після відставки Ігора Тудора. Зазначається, що самому Крістофу цікавий проєкт клубу.
Останнім місцем роботи Гальтьє був ПСЖ, який звільнив тренера в липні цього року.
Раніше повідомлялося, що Донадоні може очолити Марсель.