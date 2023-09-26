Екстренер ПСЖ може очолити Марсель

Марсель шукає нового головного тренера

Марсель знаходиться у пошуках головного тренера після відходу з посади Марселіно Гарсії Тораля.

Про це повідомляє L’Equipe.

Після поразки у 6-му турі Ліги 1 від ПСЖ (0:4) керівництво клубу зв’язувалося з представниками Крістофа Галтьє, який є одним з кандидатів на заміну Марселіно.

Варіант з Галтьє в якості головного тренера Марселя розглядався ще влітку після відставки Ігора Тудора. Зазначається, що самому Крістофу цікавий проєкт клубу.

Останнім місцем роботи Гальтьє був ПСЖ, який звільнив тренера в липні цього року.

Раніше повідомлялося, що Донадоні може очолити Марсель.