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Головний тренер Марселя Марселіно залишив посаду головного тренера

Марсель оголосив про відхід Марселіно
Сьогодні 17:19 215 0
Головний тренер Марселя Марселіно залишив посаду головного тренера
#Марселіно, #Марсель

Джерело - офіційний сайт Марселя.

Головний тренер Марселя Марселіно Гарсія Тораль залишив свою посаду.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Клуб заявив, що "події 18 вересня не дозволяють Марселіно та його штабу виконувати в добрих умовах функцію, для якої вони були найняті".

Йдеться про зустріч керівництва клубу з ультрас - на ній фани прямо погрожували менеджерам почати проти них війну, якщо ті не підуть у відставку.

Нагадаємо, Фонсека отримував пропозиції від Аль-Хіляля і Марселя.

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