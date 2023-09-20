Головний тренер Марселя Марселіно залишив посаду головного тренера

Марсель оголосив про відхід Марселіно

Джерело - офіційний сайт Марселя.

Головний тренер Марселя Марселіно Гарсія Тораль залишив свою посаду.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Клуб заявив, що "події 18 вересня не дозволяють Марселіно та його штабу виконувати в добрих умовах функцію, для якої вони були найняті".

Йдеться про зустріч керівництва клубу з ультрас - на ній фани прямо погрожували менеджерам почати проти них війну, якщо ті не підуть у відставку.

Нагадаємо, Фонсека отримував пропозиції від Аль-Хіляля і Марселя.

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