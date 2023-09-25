Марсель шукає нового головного тренера

Марсель розглядає кандидатуру італійця Роберто Донадоні як одну з пріоритетних на вакансію головного тренера, яка звільнилася після недавнього розставання з Марселіно.

Про це повідомляє Foot Mercato.

60-річний Донадоні працював в Італії з Ліворно, Дженоа, Наполі, Кальярі, Пармою та Болонею. З 2006 по 2008 керував збірною Італії (виліт у серії пенальті від Іспанії у 1/4 фіналу ЧЄ). Попереднім клубом Донадоні був Шеньчжень, з яким він працював у сезоні 2019/20. Після звільнення з китайського клубу Роберто не тренував уже понад три роки.

Раніше ПСЖ розгромив Марсель.