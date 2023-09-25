Головне
Ребров оголосив заявку збірної України на матчі з Північною Македонією та Мальтою
Сьогодні 15:16 1243
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини
Сьогодні 15:28 36509 4
Трубін відбив свій перший пенальті у складі Бенфіки - ВІДЕО
Сьогодні 10:28 3624
Рейтинг WTA: Ястремська повернулася у топ-100
Сьогодні 09:30 332802 4
Калініна перемогла Крюгер у 1 колі турніру в Японії
Сьогодні 08:47 352
Беленюк здобув ліцензію на Олімпіаду-2024
Вчора 21:09 1278
Зінченко класним відбором почав гольову атаку Арсенала в Дербі Північного Лондона - ВІДЕО
Вчора 19:12 2813
Металіст 1925 та Колос не виявили сильнішого у 8 турі УПЛ
Вчора 18:55 348
Карпати не перемогли Ниву, Інгулець ледь не втратив очки: результати матчів Першої ліги
Вчора 17:55 1772
СК Дніпро-1 здолав Зорю у 8 турі УПЛ
Вчора 16:53 625
Прямі трансляції

Клуби УПЛ хочуть повернути чемпіонат U-21

В Україні хочуть відродити чемпіонат U-21
Сьогодні 18:10 196 0
Клуби УПЛ хочуть повернути чемпіонат U-21
#Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Клуби УПЛ активно розглядають можливість повернення чемпіонату серед команд U-21, оскільки зараз перед основною командою залишилося лише змагання U-19.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Актуально: Матчі 11 клубів УПЛ будуть транслюватися на порталі OneFootball

Не всі футболісти можуть перейти з рівня юнацької команди в дорослу, тому часто залишаються без ігрової практики і втрачають можливість продовжувати кар'єру.

Чемпіонат U-21 проводився до сезону 2020/21, після чого залишився турнір U-19.

Читайте: Президент Вереса: Хочемо спробувати запросити іноземні компанії, наприклад Canal+

Коментарі ()
Популярне зараз
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 36509 4
Володар Золотого м'яча! Бєланов святкує день народження Володар Золотого м'яча! Бєланов святкує день народження 2927
Відео дня: Мудрик шедевральним пасом розрізав захист суперника Челсі в матчі АПЛ Відео дня: Мудрик шедевральним пасом розрізав захист суперника Челсі в матчі АПЛ 2620
Оболонь - Динамо: де дивитися матч Кубка України Оболонь - Динамо: де дивитися матч Кубка України 4560
Рейтинг WTA: Ястремська повернулася у топ-100 Рейтинг WTA: Ястремська повернулася у топ-100 332802 4
Трубін відбив свій перший пенальті у складі Бенфіки - ВІДЕО Трубін відбив свій перший пенальті у складі Бенфіки - ВІДЕО 3624
Рекомендуємо
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 40372 1
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 89378 1
Історія дня. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Історія дня. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 18391 3
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 305712
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 36509 4
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 93719