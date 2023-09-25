Клуби УПЛ хочуть повернути чемпіонат U-21

В Україні хочуть відродити чемпіонат U-21

Джерело - Чемпіон.

Клуби УПЛ активно розглядають можливість повернення чемпіонату серед команд U-21, оскільки зараз перед основною командою залишилося лише змагання U-19.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

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Не всі футболісти можуть перейти з рівня юнацької команди в дорослу, тому часто залишаються без ігрової практики і втрачають можливість продовжувати кар'єру.

Чемпіонат U-21 проводився до сезону 2020/21, після чого залишився турнір U-19.

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