Матчі 11 клубів УПЛ будуть транслюватися на порталі OneFootball

Портал OneFootball транслюватиме матчі 11 клубів української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє Zorya Londonsk

Він уклав угоду з УПЛ ТБ та тепер показуватиме матчі на своєму сайті та в застосунку. В Україні перегляд недоступний.

Окремо придбати перегляд одної гри можна за 2 євро/долари/фунти. Огляд матчів доступний безплатно.

UPL WORLDWIDE STREAMING 🇺🇦🌐@OneFootball have entered a partnership with UPL. TV and are now streaming the home games of 11 UPL clubs on their website / apps



Individual matches are available to watch for £/€/$ 1,99 (outside of 🇺🇦)



Highlights are also available for free pic.twitter.com/rwfMpC5fnR