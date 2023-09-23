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Матчі 11 клубів УПЛ будуть транслюватися на порталі OneFootball

Окремо придбати перегляд одної гри можна за 2 євро
Сьогодні 13:36 165 0
Матчі 11 клубів УПЛ будуть транслюватися на порталі OneFootball

Джерело - Чемпіон.

Портал OneFootball транслюватиме матчі 11 клубів української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє Zorya Londonsk

Він уклав угоду з УПЛ ТБ та тепер показуватиме матчі на своєму сайті та в застосунку. В Україні перегляд недоступний.

Окремо придбати перегляд одної гри можна за 2 євро/долари/фунти. Огляд матчів доступний безплатно.

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