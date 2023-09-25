Головний тренер Олександрії Руслан Ротань не намагався подати у відставку після поразки від Чорноморця (1:5) у 8-му турі УПЛ.

Про це повідомив журналіст Михайло Співаковський.

"Була інформація, що після матчу нібито всі помічники Руслана Петровича благали його не йти у відставку, а він був готовий піти. За моєю інформацією, такого прям не було. Атмосфера на базі не дуже весела, але люди продовжують працювати", - сказав Співаковський.