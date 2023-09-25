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Ротань не намагався подати у відставку після поразки від Чорноморця

Журналіст спростував інформацію про можливу відставку Ротаня
Сьогодні 09:10 203 0
Ротань не намагався подати у відставку після поразки від Чорноморця
#Олександрія, #Чемпіонат України, УПЛ, #Чорноморець, #Руслан Ротань

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Олександрії Руслан Ротань не намагався подати у відставку після поразки від Чорноморця (1:5) у 8-му турі УПЛ.

Про це повідомив журналіст Михайло Співаковський.

"Була інформація, що після матчу нібито всі помічники Руслана Петровича благали його не йти у відставку, а він був готовий піти. За моєю інформацією, такого прям не було. Атмосфера на базі не дуже весела, але люди продовжують працювати", - сказав Співаковський.

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