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Олександрія - Чорноморець 1:5: огляд матчу УПЛ

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Олександрія - Чорноморець 1:5: огляд матчу УПЛ
#Олександрія, #Чемпіонат України, УПЛ, #Чорноморець

Джерело - Чемпіон.

Чорноморець здобув розгромну перемогу над Олександрією в межах 8 туру УПЛ.

Чемпіонат України - УПЛ
8 тур, 22 вересня

Олександрія - Чорноморець 1:5 (0:4)

Голи: 0:1 - 11 Єрмаков, 0:2 - 18 Штогрин, 0:3 - 30 Кузик, 0:4 - 45+2 Бойчук, 1:4 - 73 Кравченко, 1:5 - 77 Хадіда

Склади команд:

Олександрія: М.Шевченко, Кравченко, Савченко (Шостак, 46), Ковалець (Смирний, 85), Микитишин (Шулянський, 46), Сігеєв, Ернандес, Кулаковський (Андрейчук, 46), Білошевський, Джевані (Безерра, 70), Копина

Запас: Долгий, Калітвінцев, Ващенко, Скорко, Мартинюк, Безерра, Погорілий, Г.Єрмаков

Чорноморець: Варакута, В.Єрмаков, Гучек, Путря (Ухань, 84), Брагару, Васильєв (Салюк, 84), Кузик, Дада (Хадіда, 74), Штогрін (Бадібанга, 69), Ієде, Бойчук (Вакула, 74)

Запас: О.Шевченко, Білик, Хадіда, Бадібанга, Вакула, Салюк, Ситников, Ухань, Данилюк

Попередження: Васильєв 42, Сігеєв 66

Нагадаємо, Оболонь та Верес розписали нульову нічию.

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