Ротань міг піти у відставку після поразки Олександрії від Чорноморця

Олександрія не може перемогти вже 6 турів поспіль

Позавчора Руслан Ротань був близький до відходу з поста головного тренера Олександрії.

Про це повідомляє Sport.ua.

Після розгромної поразки від Чорноморця (1:5) Ротань хотів подати у відставку. Втім, помічники наставника змогли вмовити його переглянути своє рішення.

Олександрія - Чорноморець 1:5: огляд матчу УПЛ

Олександрія не може перемогти вже 6 турів поспіль - за цей відрізок підопічні Ротаня двічі зіграли внічию та чотири рази поступилися.

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