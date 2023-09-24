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Ротань міг піти у відставку після поразки Олександрії від Чорноморця

Олександрія не може перемогти вже 6 турів поспіль
Сьогодні 11:35 246 0
Ротань міг піти у відставку після поразки Олександрії від Чорноморця
#Олександрія, #Руслан Ротань

Джерело - Sport.ua.

Позавчора Руслан Ротань був близький до відходу з поста головного тренера Олександрії.

Про це повідомляє Sport.ua.

Після розгромної поразки від Чорноморця (1:5) Ротань хотів подати у відставку. Втім, помічники наставника змогли вмовити його переглянути своє рішення.

  Олександрія - Чорноморець 1:5: огляд матчу УПЛ

Олександрія не може перемогти вже 6 турів поспіль - за цей відрізок підопічні Ротаня двічі зіграли внічию та чотири рази поступилися.

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