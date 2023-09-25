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Головний тренер Бенфіки Шмідт: Дуже радий за Трубіна

Сьогодні 08:19 705 0
Головний тренер Бенфіки Шмідт: Дуже радий за Трубіна
Фото: Getty Images
#Бенфіка, #Анатолій Трубін, #Шмідт

Джерело - Record.

Головний тренер Бенфіки Рогер Шмідт підтримав Анатолія Трубіна після перемоги проти Портімоненсе (3:1).

Про це повідомляє Record.

  Трубін відбив свій перший пенальті у складі Бенфіки - ВІДЕО 

"Я дуже радий за Трубіна. Він - новачок у Бенфіці. Він помилився в останній грі, тому цей відбитий пенальті був для нього дуже важливим. Він зробив чудовий сейв. Гра могла змінитися, тому було важливо відбити пенальті", - сказав Шмідт.

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