Головний тренер Бенфіки Шмідт: Дуже радий за Трубіна

Джерело - Record.
Головний тренер Бенфіки Рогер Шмідт підтримав Анатолія Трубіна після перемоги проти Портімоненсе (3:1).
Про це повідомляє Record.
Трубін відбив свій перший пенальті у складі Бенфіки - ВІДЕО
"Я дуже радий за Трубіна. Він - новачок у Бенфіці. Він помилився в останній грі, тому цей відбитий пенальті був для нього дуже важливим. Він зробив чудовий сейв. Гра могла змінитися, тому було важливо відбити пенальті", - сказав Шмідт.
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