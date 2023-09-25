Головний тренер Бенфіки Шмідт: Дуже радий за Трубіна

Головний тренер Бенфіки Рогер Шмідт підтримав Анатолія Трубіна після перемоги проти Портімоненсе (3:1).

Про це повідомляє Record.

Трубін відбив свій перший пенальті у складі Бенфіки - ВІДЕО

"Я дуже радий за Трубіна. Він - новачок у Бенфіці. Він помилився в останній грі, тому цей відбитий пенальті був для нього дуже важливим. Він зробив чудовий сейв. Гра могла змінитися, тому було важливо відбити пенальті", - сказав Шмідт.