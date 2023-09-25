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Трубін відбив свій перший пенальті у складі Бенфіки - ВІДЕО

Українець реабілітувався за не дуже впевнену гру в матчі Ліги чемпіонів посеред тижня
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Трубін відбив свій перший пенальті у складі Бенфіки - ВІДЕО
#Бенфіка, #Портімоненсе, #Анатолій Трубін, #Чемпіонат Португалії

Джерело - Чемпіон.

Анатолій Трубін парирував пенальті в матчі 6-го туру чемпіонату Португалії між Портімоненсе та Бенфікою.

На 60-й хвилині український воротар відбив удар з 11-метрової позначки від півзахисника суперників Рілдо.

Цим порятунком ексголкіпер Шахтаря не дозволив господарям зрівняти рахунок, залишивши його на користь своєї команди - 2:1.

Відео

У підсумку Бенфіка перемогла з рахунком 3:1.

Нагадаємо, це був уже 4-й призначений пенальті у ворота Трубіна за його перші 3 матчі у складі "орлів". Суперники загалом змогли реалізувати лише 2, але вперше Анатолій безпосередньо завадив м'ячеві перетнути лінію воріт (у минулому матчі, проти Зальцбурга в Лізі чемпіонів, опонент не влучив у площину).

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