Трубін відбив свій перший пенальті у складі Бенфіки - ВІДЕО

Українець реабілітувався за не дуже впевнену гру в матчі Ліги чемпіонів посеред тижня

Джерело - Чемпіон.

Анатолій Трубін парирував пенальті в матчі 6-го туру чемпіонату Португалії між Портімоненсе та Бенфікою.

На 60-й хвилині український воротар відбив удар з 11-метрової позначки від півзахисника суперників Рілдо.

Цим порятунком ексголкіпер Шахтаря не дозволив господарям зрівняти рахунок, залишивши його на користь своєї команди - 2:1.

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У підсумку Бенфіка перемогла з рахунком 3:1.

Нагадаємо, це був уже 4-й призначений пенальті у ворота Трубіна за його перші 3 матчі у складі "орлів". Суперники загалом змогли реалізувати лише 2, але вперше Анатолій безпосередньо завадив м'ячеві перетнути лінію воріт (у минулому матчі, проти Зальцбурга в Лізі чемпіонів, опонент не влучив у площину).

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