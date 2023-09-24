Бенфіка з Трубіним перемогла Портімоненсе у чемпіонаті Португалії

Українець відбив пенальті

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 24 вересня, у матчі 6 туру чемпіонату Португалії Бенфіка переграла Портімоненсе.

Бенфіка здобула впевнену перемогу з рахунком 3:1.

Український воротар Бенфіки Анатолій Трубін провів увесь матч та записав у свій актив відбитий пенальті на 60-й хвилині.

Після шести зіграних турів Бенфіка посідає в чемпіонаті Португалії друге місце з 15 очками в активі.

Чемпіонат Португалії

6-й тур, 24 вересня

Портімоненсе - Бенфіка 1:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 5 Ба, 0:2 - 17 Муса, 1:2 - 56 Варела, 1:3 - 66 Нерес