Лаціо показало найгірший старт у трьохочковій історії Серії А

Лаціо показало свій найгірший старт у межах італійської Серії А за останні 22 роки.

Про це повідомляє Opta.

Римляни набрали всього чотири очка у перших п'яти турах. Лаціо не втримав перемогу над Монцою (1:1), до цього були поразки від Лечче (1:2), Дженоа (0:1) та Ювентуса (1:3). Свою єдину перемогу "орли" здобули над чинним чемпіоном Італії - Наполі (1:2).

Лаціо - Монца 1:1: огляд матчу Серії А

Чотири очка в перших п’яти турах - це найгірший старт Лаціо з тих пір, як у сезоні 1994/95 у чемпіонаті Італії почали нараховувати по три очка за перемогу.

Такий же невдалий початок римляни показали в сезоні 2001/02.

