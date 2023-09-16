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Інтер знищив Мілан у дербі, Ювентус обіграв Лаціо: результати матчів Серії А

Результати матчів 4-го туру Серії А
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Інтер знищив Мілан у дербі, Ювентус обіграв Лаціо: результати матчів Серії А
#Лаціо, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Ювентус

Джерело - Чемпіон.

У 4-у турі італійської Серії А відбулося 2 матчі.

Чемпіонат Італії - Серія А
4 тур, 16 вересня

Ювентус - Лаціо 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 10 Влахович, 2:0 - 26 К'єза, 2:1 - 64 Альберто, 3:1 - 67 Влахович

Інтер - Мілан 5:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 5 Мхітарян, 2:0 - 38 Тюрам, 2:1 - 57 Леау, 3:1 - 69 Мхітарян, 4:1 - 79 Чалханоглу (пен), 5:1 - 90+3 Фраттезі

Сьогодні відбудеться ще один матч у чемпіонаті Італії:

21:45 Дженоа - Наполі

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