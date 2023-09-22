Чорноморець розгромив Олександрію в 8 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Чорноморець здобув розгромну перемогу над Олександрією в межах 8 туру УПЛ.
Матч завершився з рахунком 1:5 на користь одеситів.
Чемпіонат України - УПЛ
8 тур, 22 вересня
Олександрія - Чорноморець 1:5 (0:4)
Голи: 0:1 - 11 Єрмаков, 0:2 - 18 Штогрин, 0:3 - 30 Кузик, 0:4 - 45+2 Бойчук, 1:4 - 73 Кравченко, 1:5 - 77 Хадіда
Склади команд:
Олександрія: М.Шевченко, Кравченко, Савченко (Шостак, 46), Ковалець (Смирний, 85), Микитишин (Шулянський, 46), Сігеєв, Ернандес, Кулаковський (Андрейчук, 46), Білошевський, Джевані (Безерра, 70), Копина
Запас: Долгий, Калітвінцев, Ващенко, Скорко, Мартинюк, Безерра, Погорілий, Г.Єрмаков
Чорноморець: Варакута, В.Єрмаков, Гучек, Путря (Ухань, 84), Брагару, Васильєв (Салюк, 84), Кузик, Дада (Хадіда, 74), Штогрін (Бадібанга, 69), Ієде, Бойчук (Вакула, 74)
Запас: О.Шевченко, Білик, Хадіда, Бадібанга, Вакула, Салюк, Ситников, Ухань, Данилюк
Попередження: Васильєв 42, Сігеєв 66
Нагадаємо, Оболонь та Верес розписали нульову нічию.
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