Головне
Чорноморець розгромив Олександрію в 8 турі УПЛ
Сьогодні 20:59 235
Оболонь та Верес розписали нульову нічию в 9 турі УПЛ
Сьогодні 18:59 193
Жіноча збірна України поступилася Сербії у 1 турі Ліги націй
Сьогодні 18:50 266
Матч Зоря - Гент відвідала найменша кількість глядачів у першому турі єврокубків
Сьогодні 16:16 727
Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах
Сьогодні 15:52 352019
Дніпро отримав за мене мільйон. Він придумав хитрий трюк, щоб піти з київського Динамо і перемагав майбутніх зірок ЧС-1998
Сьогодні 15:45 25226
Магучіх номінована на звання найкращої легкоатлетки сезону
Сьогодні 14:40 511
Нагельсманн - новий головний тренер збірної Німеччини
Сьогодні 13:10 687
Україна опустилася ще на одну позицію в оновленій таблиці коефіцієнтів УЄФА
Сьогодні 12:40 66927 7
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду
Сьогодні 11:13 83075 1
Прямі трансляції

Чорноморець розгромив Олександрію в 8 турі УПЛ

Матч завершився з рахунком 1:5 на користь одеситів
Сьогодні 20:59 235 0
Чорноморець розгромив Олександрію в 8 турі УПЛ
#Олександрія, #Чемпіонат України, УПЛ, #Чорноморець

Джерело - Чемпіон.

Чорноморець здобув розгромну перемогу над Олександрією в межах 8 туру УПЛ.

Матч завершився з рахунком 1:5 на користь одеситів.

Чемпіонат України - УПЛ
8 тур, 22 вересня

Олександрія - Чорноморець 1:5 (0:4)

Голи: 0:1 - 11 Єрмаков, 0:2 - 18 Штогрин, 0:3 - 30 Кузик, 0:4 - 45+2 Бойчук, 1:4 - 73 Кравченко, 1:5 - 77 Хадіда

Склади команд:

Олександрія: М.Шевченко, Кравченко, Савченко (Шостак, 46), Ковалець (Смирний, 85), Микитишин (Шулянський, 46), Сігеєв, Ернандес, Кулаковський (Андрейчук, 46), Білошевський, Джевані (Безерра, 70), Копина

Запас: Долгий, Калітвінцев, Ващенко, Скорко, Мартинюк, Безерра, Погорілий, Г.Єрмаков

Чорноморець: Варакута, В.Єрмаков, Гучек, Путря (Ухань, 84), Брагару, Васильєв (Салюк, 84), Кузик, Дада (Хадіда, 74), Штогрін (Бадібанга, 69), Ієде, Бойчук (Вакула, 74)

Запас: О.Шевченко, Білик, Хадіда, Бадібанга, Вакула, Салюк, Ситников, Ухань, Данилюк

Попередження: Васильєв 42, Сігеєв 66

Нагадаємо, Оболонь та Верес розписали нульову нічию.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Феномен: легендарний Роналдо святкує 47-річчя - ВІДЕО Феномен: легендарний Роналдо святкує 47-річчя - ВІДЕО 3128
Дніпро отримав за мене мільйон. Він придумав хитрий трюк, щоб піти з київського Динамо і перемагав майбутніх зірок ЧС-1998 Дніпро отримав за мене мільйон. Він придумав хитрий трюк, щоб піти з київського Динамо і перемагав майбутніх зірок ЧС-1998 25226
Історія дня. Чому Ребров боявся помсти від братів Кличків Історія дня. Чому Ребров боявся помсти від братів Кличків 11419
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 83075 1
Україна опустилася ще на одну позицію в оновленій таблиці коефіцієнтів УЄФА Україна опустилася ще на одну позицію в оновленій таблиці коефіцієнтів УЄФА 66927 7
Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах 352019
Рекомендуємо
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 108852 4
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 83075 1
Історія дня. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Історія дня. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 18345 3
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 51451
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 80295
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 54940