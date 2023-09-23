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Ворскла - Кривбас 1:4: огляд матчу

Огляд матчу Ворскла - Кривбас
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Ворскла - Кривбас 1:4: огляд матчу
#Кривбас, #Чемпіонат України, УПЛ, #Ворскла Полтава

Джерело - Чемпіон.

Ворскла вдома поступилась Кривбасу у матчі 8-го туру української Прем'єр-ліги.

Чемпіонат України - УПЛ

8 тур, 23 вересня

Ворскла - Кривбас 1:4 (1:2)

Голи: 1:0 - 18 Челядін, 1:1 - 31 Задерака, 1:2 - 36 Кожушко, 1:3 - 51 Кожушко, 1:4 - 82 Дібанго

Ворскла: 7. Павло Ісенко, 4. Ігор Пердута (к), 9. Віктор Корнієнко, 11. Руслан Степанюк, 18. Євген Павлюк, 25. Наджееб Якубу (44. Данііл Хрипчук, 69), 29. Андрій Бацула, 30. Іван Нестеренко, 38. Артем Челядін (27. Ілля Крупський, 84), 5. Ібрахім Кане, 74. Сантана (43. Владислав Островський, 84).

Запасні: 96. Даніїл Єрмолов, 61. Олександр Домолега, 35. Данило Ізотов, 40. Дмитро Черниш, 20. Тіагуіньо, 99. Артем Сердюк.

Кривбас: 33. Андрій Кліщук, 7. Андрій Понєдєльнік, 13. Данило Бескоровайний, 5. Тимур Стецьков, 55. Іван Дібанго, 8. Джихад Бізімана, 94. Максим Задерака (97. Жан По, 76), 23. Хрвоє Іліч (11. Микита Татарков, 71), 22. Юрій Вакулко (6. Клім Приходько, 71), 10. Дмитро Хомченовський (к), 78. Олег Кожушко (27. Роман Дебелко, 62).

Запасні: 30. Володимир Маханьков, 1. Богдан Хома, 2. Вʼячеслав Рябов, 99. Віктор Блізніченко, 15. Данило Гончарук, 18. Денис Устименко, 17. Владислав Семотюк, 21. Денис Кузик

Попередження: Сантана, 42. Наджееб Якубу, 57 - Олег Кожушко, 21. Роман Дебелко, 90+2.

Раніше Динамо на виїзді переграло ЛНЗ, а Полісся дотиснуло Минай.

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