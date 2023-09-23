Полісся дотиснуло Минай у 8 турі УПЛ

Полісся піднялося на третю сходинку УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У матчі 8-го туру УПЛ Полісся вдома обіграло Минай.

Матч завершився з рахунком 2:1.

Перемога дозволила Поліссю набрати 15 очок та піднятися на третю сходинку у турнірній таблиці УПЛ.

Чемпіонат України - УПЛ

8 тур, 23 вересня

Полісся - Минай 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 39 Твердохліб, 1:1 - 68 Смоляков, 2:1 - 83 Мустафаєв

На 45-й хвилині Грицук не реалізував пенальті.

Попередження: Огіря (72), Мустафаєв (81) - Твердохліб (44), Рогозинський (45+1), Кораблін (65), Вітенчук (76).

Полісся: Бойко, Шабанов, Чоботенко, Морозко, Смоляков, Танковський (Огіря, 71), Кушніренко (Крушинський, 46), Грицук (Мустафаєв, 62), Назаренко (Козак, 62), Макуана, Будківський (Аріелсон, 46).

Минай": Бандура, Чуєв, Немчанінов, Мельник, Дмитрук, Булеза, Вітенчук, Рогозинський, Кораблін (Солдат, 77), Твердохліб (Одарюк, 71), Гунічев (Вишневський, 77).

Раніше Динамо на виїзді переграло ЛНЗ.