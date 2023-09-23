Головне
Динамо на виїзді переграло ЛНЗ у 8 турі УПЛ
Сьогодні 15:00 956
Агробізнес переміг Прикарпаття, Хуст розгромив Металіст: результати матчів Першої ліги
Сьогодні 17:29 464
Жирона з голом Довбика переграла Мальорку: результати 6 туру Ла-Ліги
Сьогодні 17:04 286
Полісся дотиснуло Минай у 8 турі УПЛ
Сьогодні 16:59 232
Довбик ефектним ударом від штанги реалізував пенальті в матчі Ла Ліги - ВІДЕО
Сьогодні 16:02 1273
Циганков "привіз" пенальті у власні ворота на самому старті матчу Ла Ліги - ВІДЕО
Сьогодні 15:39 730
Бражко шаленим ударом із 30 метрів забив дебютний гол за Динамо - ВІДЕО
Сьогодні 14:26 1958
Матчі 11 клубів УПЛ будуть транслюватися на порталі OneFootball
Сьогодні 13:36 356
Ферстаппен впевнено виграв кваліфікацію Гран-прі Японії
Сьогодні 10:37 265
Гвоздик завершив підготовку до наступного поєдинку
Сьогодні 08:52 437
Прямі трансляції

Полісся дотиснуло Минай у 8 турі УПЛ

Полісся піднялося на третю сходинку УПЛ
Сьогодні 16:59 232 0
Полісся дотиснуло Минай у 8 турі УПЛ
#Минай, #Полісся, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У матчі 8-го туру УПЛ Полісся вдома обіграло Минай.

Матч завершився з рахунком 2:1.

Перемога дозволила Поліссю набрати 15 очок та піднятися на третю сходинку у турнірній таблиці УПЛ.

Чемпіонат України - УПЛ

8 тур, 23 вересня

Полісся - Минай 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 39 Твердохліб, 1:1 - 68 Смоляков, 2:1  - 83 Мустафаєв

На 45-й хвилині Грицук не реалізував пенальті.

Попередження: Огіря (72), Мустафаєв (81) - Твердохліб (44), Рогозинський (45+1), Кораблін (65), Вітенчук (76).

Полісся: Бойко, Шабанов, Чоботенко, Морозко, Смоляков, Танковський (Огіря, 71), Кушніренко (Крушинський, 46), Грицук (Мустафаєв, 62), Назаренко (Козак, 62), Макуана, Будківський (Аріелсон, 46).

Минай": Бандура, Чуєв, Немчанінов, Мельник, Дмитрук, Булеза, Вітенчук, Рогозинський, Кораблін (Солдат, 77), Твердохліб (Одарюк, 71), Гунічев (Вишневський, 77).

Раніше Динамо на виїзді переграло ЛНЗ.

Коментарі ()
Популярне зараз
ЛНЗ - Динамо - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ ЛНЗ - Динамо - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ 1983
Довбик ефектним ударом від штанги реалізував пенальті в матчі Ла Ліги - ВІДЕО Довбик ефектним ударом від штанги реалізував пенальті в матчі Ла Ліги - ВІДЕО 1273
Бражко шаленим ударом із 30 метрів забив дебютний гол за Динамо - ВІДЕО Бражко шаленим ударом із 30 метрів забив дебютний гол за Динамо - ВІДЕО 1958
ЛНЗ - Динамо: де дивитися матч УПЛ ЛНЗ - Динамо: де дивитися матч УПЛ 3945
Олександрія - Чорноморець - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ Олександрія - Чорноморець - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ 1438
Агробізнес - Прикарпаття - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга Агробізнес - Прикарпаття - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга 1247
Рекомендуємо
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 83418 1
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 54954
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 33726
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 21110
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 89284 1
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 20062 7