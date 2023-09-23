Ярмоленко повторив бомбардирське досягнення Мораеса в УПЛ

Андрій Ярмоленко став п'ятим найкращим бомбардиром в історії УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Динамо здобуло перемогу над ЛНЗ у межах 8-го туру української Прем'єр-ліги з рахунком 4:2.

За рахунку 1:1 гол у ворота черкащан забив Андрій Ярмоленко. Для нього цей м’яч став четвертим у поточному сезоні.

Актуально: ЛНЗ - Динамо 2:4: огляд матчу

Гол у ворота ЛНЗ став для Андрія 103-м у чемпіонаті України. За цим показником він зрівнявся з Жуніором Мораесом на п'ятому місці в переліку рекордсменів.

Найкращі бомбардири чемпіонату України в історії:

1. Максим Шацьких — 124 голи (341 матч)

2. Сергій Ребров — 123 (261)

3. Євген Селезньов — 117 (257)

4. Андрій Воробей — 105 (315)

5. Жуніор Мораес — 103 (189)

5. Андрій Ярмоленко — 103 (232)

7. Олександр Гладкий — 98 (352)

8. Олександр Гайдаш — 95 (259)

9. Марко Девич — 90 (219)

9. Сергій Мізін — 90 (342)

Раніше Мірча Луческу прокоментував перемогу над ЛНЗ.