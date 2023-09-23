Ярмоленко повторив бомбардирське досягнення Мораеса в УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Динамо здобуло перемогу над ЛНЗ у межах 8-го туру української Прем'єр-ліги з рахунком 4:2.
За рахунку 1:1 гол у ворота черкащан забив Андрій Ярмоленко. Для нього цей м’яч став четвертим у поточному сезоні.
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Гол у ворота ЛНЗ став для Андрія 103-м у чемпіонаті України. За цим показником він зрівнявся з Жуніором Мораесом на п'ятому місці в переліку рекордсменів.
Найкращі бомбардири чемпіонату України в історії:
1. Максим Шацьких — 124 голи (341 матч)
2. Сергій Ребров — 123 (261)
3. Євген Селезньов — 117 (257)
4. Андрій Воробей — 105 (315)
5. Жуніор Мораес — 103 (189)
5. Андрій Ярмоленко — 103 (232)
7. Олександр Гладкий — 98 (352)
8. Олександр Гайдаш — 95 (259)
9. Марко Девич — 90 (219)
9. Сергій Мізін — 90 (342)
Раніше Мірча Луческу прокоментував перемогу над ЛНЗ.