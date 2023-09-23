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Луческу: Динамо заслужило перемогу над ЛНЗ

Мірча Луческу прокоментував перемогу над ЛНЗ
Сьогодні 20:10 226 0
Луческу: Динамо заслужило перемогу над ЛНЗ
#Динамо Київ, #ЛНЗ Черкаси, #Мірча Луческу, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - fcdynamo.com.

Динамо заслужило перемогу над ЛНЗ у матчі 8 туру УПЛ.

Про це розповів головний тренер киян Мірча Луческу.

"Сьогодні був дуже важкий матч, і я знав про це, адже бачив поєдинки ЛНЗ проти Руху та Дніпра-1. Також я знав, що вони грають дуже швидко, не тримаючи м’яч. А їхні контратаки дуже небезпечні, адже вони не бояться ризикувати. Коли розмовляв зі своїми гравцями, сказав їм, що, перш за все, потрібно позбавити суперника володіння м’ячем, а по-друге, не втрачати його у середині поля, тому що вони одразу проводять дуже хороші контратаки.

Актуально: ЛНЗ - Динамо 2:4: огляд матчу

У їхньому складі є сильні гравці, як, наприклад, Наумець та Бойко, який грав у другому таймі. Також я підкреслив, що потрібно зробити усе можливе, щоб забити швидкий м’яч, бо якщо це не вдасться, нам буде дуже важко, адже команда, яка з другої ліги пройшла шлях до Прем’єр-ліги, дуже мотивована. Так, у неї немає великого досвіду, втім, у них мало молодих гравців, як у нашій команді, яким 19-20 років. Їхнім гравцям близько 30-ти.

Ми забили швидкий м’яч та, загалом, вважаю, вважаю, заслужили на цю перемогу. Якби ми забили одразу ще, цим могли б заспокоїти суперника, а так у ЛНЗ з кожною хвилиною з’являлося все більше і більше впевненості у своїх силах, вони почали контролювати м’яч та навіть змогли зрівняти рахунок. А ще вони робили хороші довгі передачі", - відзначив Луческу.

Раніше Динамо на виїзді переграло ЛНЗ.

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