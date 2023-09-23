ЛНЗ - Динамо 2:4: огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
Динамо здобуло перемогу над ЛНЗ у межах 8-го туру української Прем'єр-ліги.
Чемпіонат України - УПЛ
8 тур, 23 вересня
Голи: 0:1 - 3 Бражко, 1:1 - 61 Бойко (пен), 1:2 - 72 Ярмоленко, 1:3 - 78 Буяльський (пен), 2:3 - 90+1 Прядун, 2:4 - 90+4 Волошин
Склади команд:
ЛНЗ: Пеньков, Норенков, Селін, Муравський, Лопирьонок (Бойко, 33), Стасюк (Савін, 79), Олійник (Тищенко, 66), Калюжний, Пасіч (С. Шестаков, 66), Хобленко (Прядун, 66), Наумець.
Запасні: Самойленко, Насонов, Ковальов, Банада, Тарасенко, Копил, Хамелюк.
Динамо Київ: Бущан, Дубінчак (Малиш, 81), Попов (Сирота, 64), Біловар, Караваєв, Андрієвський (Рамадані, 82), Бражко, Діалло (Беніто, 64), Буяльський, Ярмоленко, Ванат (Волошин, 63).
Запасні: Нещерет, Моргун, Кабаєв, Дячук, Царенко
Попередження: Олійник 29, Норенков 44, Волошин 65, Буяльський 68, Муравський 76
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