Де Хеа може завершити кар'єру в 32 роки

Іспанець відхилив декілька пропозицій влітку

Джерело - The Guardian.

Колишній голкіпер Манчестер Юнайтед Давід де Хеа цього літа відхилив декілька пропозицій щодо продовження кар'єри.

Про це повідомляє The Guardian.

На 32-річного іспанця також виходили клуби з Саудівської Аравії, але гроші не є для нього головною мотивацією.

Де Хеа хоче отримати від "великого" клубу пропозицію на роль першого номера у команді. В протилежному разі іспанець може завершити кар'єру.

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