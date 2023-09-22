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Де Хеа може завершити кар'єру в 32 роки

Іспанець відхилив декілька пропозицій влітку
Сьогодні 20:02 176 0
Де Хеа може завершити кар'єру в 32 роки
#Де Хеа, #Манчестер Юнайтед

Джерело - The Guardian.

Колишній голкіпер Манчестер Юнайтед Давід де Хеа цього літа відхилив декілька пропозицій щодо продовження кар'єри.

Про це повідомляє The Guardian.

На 32-річного іспанця також виходили клуби з Саудівської Аравії, але гроші не є для нього головною мотивацією.

Де Хеа хоче отримати від "великого" клубу пропозицію на роль першого номера у команді. В протилежному разі іспанець може завершити кар'єру.

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