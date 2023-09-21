Головне
Золота ера Дніпра
Сьогодні 10:14 444
Збірна України зберегла позицію у рейтингу ФІФА
Сьогодні 13:42 195
Огляд матчів першого туру Ліги чемпіонів
Сьогодні 11:02 484
Ліга чемпіонів 2023/24 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн
Сьогодні 10:53 1219
Зоря прийме Гент та інші матчі 1 туру Ліги конференцій
Сьогодні 09:24 819
Ракув зіграє з Аталантою, ЛАСК прийме Ліверпуль: розклад 1 туру Ліги Європи
Сьогодні 08:56 626
Арсенал із Зінченком розгромив ПСВ, Бенфіка з Трубіним поступилася Зальцбургу: результати матчів Ліги чемпіонів
Вчора 23:58 2876 1
Відбулася зустріч представників клубів УПЛ
Вчора 22:16 557
Вернидуб - найкращий тренер 7 туру УПЛ
Вчора 21:30 318
Збірна України прикро поступилася Польщі у кваліфікації на чемпіонат світу
Вчора 20:48 2812
Прямі трансляції

УЄФА покарав УАФ за поведінку уболівальників

УЄФА покарав УАФ за поведінку фанатів на матчах проти Англії та Італії.
Сьогодні 14:52 213 0
#Українська асоціація футболу (УАФ), #УЄФА

Джерело - uefa.com.

Дисциплінарний комітет УЄФА покарав Українську асоціацію футболу (УАФ) за результатами матчів кваліфікації Євро-2024 проти національних команд Англії (1:1) і Італії (1:2).

Про це повідомляє офіційний сайт Союзу європейських футбольних асоціацій.

УАФ оштрафували на 20 тис євро за расистську поведінку уболівальників, а також на 5 тис євро за використання фанатами піротехніки і на 8 тис євро - за блокування громадських проходів.

Крім того, свій наступний матч в якості номінального господаря (проти Північної Македонії) збірна України проведе з частково закритими секторами (не менше 5000 місць), а на наступний виїзний матч (проти Мальти) УАФ не зможе продавати квитки українським уболівальникам.

Нагадаємо, збірна України зберегла позицію у рейтингу ФІФА.

Коментарі ()
Популярне зараз
Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця 13319
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця 17507
Палкін: ФІФА знищила український футбол Палкін: ФІФА знищила український футбол 1817
Арсенал із Зінченком розгромив ПСВ, Бенфіка з Трубіним поступилася Зальцбургу: результати матчів Ліги чемпіонів Арсенал із Зінченком розгромив ПСВ, Бенфіка з Трубіним поступилася Зальцбургу: результати матчів Ліги чемпіонів 2876 1
Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця 17283
Збірна України прикро поступилася Польщі у кваліфікації на чемпіонат світу Збірна України прикро поступилася Польщі у кваліфікації на чемпіонат світу 2812
Рекомендуємо
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 89182 1
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 12382 1
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 49224
Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом 23158
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 42828
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 30358