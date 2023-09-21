УЄФА покарав УАФ за поведінку уболівальників

УЄФА покарав УАФ за поведінку фанатів на матчах проти Англії та Італії.

Дисциплінарний комітет УЄФА покарав Українську асоціацію футболу (УАФ) за результатами матчів кваліфікації Євро-2024 проти національних команд Англії (1:1) і Італії (1:2).

Про це повідомляє офіційний сайт Союзу європейських футбольних асоціацій.

УАФ оштрафували на 20 тис євро за расистську поведінку уболівальників, а також на 5 тис євро за використання фанатами піротехніки і на 8 тис євро - за блокування громадських проходів.

Крім того, свій наступний матч в якості номінального господаря (проти Північної Македонії) збірна України проведе з частково закритими секторами (не менше 5000 місць), а на наступний виїзний матч (проти Мальти) УАФ не зможе продавати квитки українським уболівальникам.

Нагадаємо, збірна України зберегла позицію у рейтингу ФІФА.