Збірна України визначилась з домашнім стадіоном на гру з Північною Македонією

Збірна України домашній матч відбору Євро-2024 із Північною Македонією зіграє у Празі.

Про це розповів перший віцепрезидент УАФ Вадим Костюченко.

"Із тренерським штабом національної збірної погоджено рішення про проведення матчу з командою Північної Македонії в Празі, на стадіоні ФК Спарта, який може вмістити близько 19 тис глядачів. Нас давно запрошували зіграти в Чехії. Я хочу подякувати цій країні за допомогу Україні під час війни з росією. Теплі слова за плідну співпрацю хочу сказати й на адресу Футбольної асоціації Чеської Республіки! Окрема подяка ФК "Славія" за акції на підтримку України під час його єврокубкових матчів.

Чехія прихистила чимало наших співвітчизників, тому я впевнений, що в Празі наша національна команда отримає не менш потужну підтримку, ніж була у Вроцлаві на поєдинку з Англією.

Завдяки УАФ матч у Празі вже традиційно відвідають родини вболівальників, що загинули, захищаючи Україну. Рідні наших героїв матимуть змогу побувати на тренуванні збірної, а також поспілкуватися з гравцями та тренерами національної команди. Також на поєдинку будуть присутні українські військові, що проходять у Чехії реабілітацію після поранень", — розповів Костюченко.