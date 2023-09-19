Головне
Шахтар - Порту: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів
Сьогодні 07:22 1215
Довбик віддав свій перший гольовий пас за Жирону в матчі Ла Ліги - ВІДЕО
Сьогодні 10:04 716
Ліга чемпіонів, на старт: усе головне напередодні сезону-2023/24
Сьогодні 08:38 643
Костюк з перемоги стартувала на турнірі WTA 1000 у Гвадалахарі
Сьогодні 08:08 227
Шахтар розпочинає Лігу чемпіонів грою з Порту, Барселона прийме Антверпен
Сьогодні 07:58 344
Скільки українські клуби заробляють у єврокубках
Сьогодні 07:00 398
Гол Циганкова та асист Довбика допомогли Жироні перемогти Гранаду
Вчора 23:59 1178
Циганков забив шикарний гол за Жирону дальнім ударом у дев'ятку - ВІДЕО
Вчора 23:09 4281
Український гонщик Бондарев здобув перші бали Суперліцензії FIA
Вчора 21:01 447
Зеленський звернувся до військових, які брали участь в Іграх нескорених
Вчора 19:35 259
Прямі трансляції

Збірна України визначилась з домашнім стадіоном на гру з Північною Македонією

Два наступні поєдинки відбору Євро-2024 збірна України проведе у жовтні.
Сьогодні 10:10 395 0
Збірна України визначилась з домашнім стадіоном на гру з Північною Македонією

Джерело - УАФ.

Збірна України домашній матч відбору Євро-2024 із Північною Македонією зіграє у Празі.

Про це розповів перший віцепрезидент УАФ Вадим Костюченко.

"Із тренерським штабом національної збірної погоджено рішення про проведення матчу з командою Північної Македонії в Празі, на стадіоні ФК Спарта, який може вмістити близько 19 тис глядачів. Нас давно запрошували зіграти в Чехії. Я хочу подякувати цій країні за допомогу Україні під час війни з росією. Теплі слова за плідну співпрацю хочу сказати й на адресу Футбольної асоціації Чеської Республіки! Окрема подяка ФК "Славія" за акції на підтримку України під час його єврокубкових матчів.

Чехія прихистила чимало наших співвітчизників, тому я впевнений, що в Празі наша національна команда отримає не менш потужну підтримку, ніж була у Вроцлаві на поєдинку з Англією.

Завдяки УАФ матч у Празі вже традиційно відвідають родини вболівальників, що загинули, захищаючи Україну. Рідні наших героїв матимуть змогу побувати на тренуванні збірної, а також поспілкуватися з гравцями та тренерами національної команди. Також на поєдинку будуть присутні українські військові, що проходять у Чехії реабілітацію після поранень", — розповів Костюченко.

Відзначимо, що 14-го жовтня команда Сергія Реброва зіграє номінально домашній матч зі збірною Північної Македонії (початок — о 16.00 за київським часом), а 17-го — виїзний із Мальтою (21.45).

Коментарі ()
Популярне зараз
Шахтар - Порту: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів Шахтар - Порту: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів 1215
Динамо здобуло перемогу над Ворсклою в 7 турі УПЛ Динамо здобуло перемогу над Ворсклою в 7 турі УПЛ 1497
Миколенко знову сховав Саку до кишені: іноземні фани у захваті від гри українця в матчі АПЛ Миколенко знову сховав Саку до кишені: іноземні фани у захваті від гри українця в матчі АПЛ 2381
Рейтинг ATP: Сачко втратив чотири позиції Рейтинг ATP: Сачко втратив чотири позиції 71839
Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця 16237
Циганков забив шикарний гол за Жирону дальнім ударом у дев'ятку - ВІДЕО Циганков забив шикарний гол за Жирону дальнім ударом у дев'ятку - ВІДЕО 4281
Рекомендуємо
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 50392 2
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 154147 7
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 118618
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 42794
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 8719
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 40333