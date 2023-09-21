Збірна України зберегла позицію у рейтингу ФІФА

Джерело - УАФ.
ФІФА опублікувала оновлений рейтинг національних збірних.
Про це повідомляє УАФ.
Українська національна команда йде на 24-му місці, маючи у своєму активі 1538,42 очка. Серед представників УЄФА "синьо-жовті" є 13-ми.
Після публікації попереднього реєстру збірна України провела два матчі відбору Євро-2024 проти команд із топ-списку — Англії (1:1) та Італії (1:2).
Рейтинг ФІФА на 21 вересня 2023 року:
1. Аргентина — 1851,41.
2. Франція — 1840,76.
3. Бразилія — 1837,61.
4. Англія — 1794,34.
5. Бельгія — 1792,64.
6. Хорватія — 1747,83.
7. Нідерланди — 1743,15.
8. Португалія — 1728,58.
9. Італія — 1727,37.
10. Іспанія — 1710,72.
…
24. УКРАЇНА — 1538,42.
Нагадаємо, збірна України визначилась з домашнім стадіоном на гру з Північною Македонією.