Збірна України зберегла позицію у рейтингу ФІФА

Оновлений рейтинг ФІФА

Джерело - УАФ.

ФІФА опублікувала оновлений рейтинг національних збірних.

Про це повідомляє УАФ.

Українська національна команда йде на 24-му місці, маючи у своєму активі 1538,42 очка. Серед представників УЄФА "синьо-жовті" є 13-ми.

Після публікації попереднього реєстру збірна України провела два матчі відбору Євро-2024 проти команд із топ-списку — Англії (1:1) та Італії (1:2).

Рейтинг ФІФА на 21 вересня 2023 року:

1. Аргентина — 1851,41.

2. Франція — 1840,76.

3. Бразилія — 1837,61.

4. Англія — 1794,34.

5. Бельгія — 1792,64.

6. Хорватія — 1747,83.

7. Нідерланди — 1743,15.

8. Португалія — 1728,58.

9. Італія — 1727,37.

10. Іспанія — 1710,72.

…

24. УКРАЇНА — 1538,42.

Нагадаємо, збірна України визначилась з домашнім стадіоном на гру з Північною Македонією.