Головне
Золота ера Дніпра
Сьогодні 10:14 103
Зоря прийме Гент та інші матчі 1 туру Ліги конференцій
Сьогодні 09:24 676
Ракув зіграє з Аталантою, ЛАСК прийме Ліверпуль: розклад 1 туру Ліги Європи
Сьогодні 08:56 503
Арсенал із Зінченком розгромив ПСВ, Бенфіка з Трубіним поступилася Зальцбургу: результати матчів Ліги чемпіонів
Вчора 23:58 2572 1
Відбулася зустріч представників клубів УПЛ
Вчора 22:16 480
Вернидуб - найкращий тренер 7 туру УПЛ
Вчора 21:30 281
Збірна України прикро поступилася Польщі у кваліфікації на чемпіонат світу
Вчора 20:48 2492
Ванат - найкращий гравець 7 туру УПЛ
Вчора 20:19 343
S1mple увійшов до символічної збірної гравців за всю історію CS:GO
Вчора 19:37 505
ФХУ відсторонила Шахрайчука від посади головного тренера збірної України
Вчора 16:40 615
Прямі трансляції

Зоря прийме Гент та інші матчі 1 туру Ліги конференцій

Сьогодні 09:24 676 0
Зоря прийме Гент та інші матчі 1 туру Ліги конференцій
#Ліга конференцій, #Зоря Луганськ, #Ліга конференцій-2023/24

Джерело - Чемпіон.

21 вересня відбудеться 15 матчів 1 туру групового етапу Ліги конференції-2023/24.

Луганська Зоря розпочинає турнір домашньою грою проти бельгійського Гента. Український клуб свої домашні матчі ЛК проводить у польському Любліні.

  • 19:45. Айнтрахт - Абердин
  • 19:45. Генк - Фіорентина
  • 19:45. ГІК - ПАОК
  • 19:45. Зриньські - АЗ Алкмар
  • 19:45. Легія - Астон Вілла
  • 19:45. Лудогорець - Спратак Трнава
  • 19:45. Фенербахче - Норшелланн
  • 19:45. Ференцварош - Чукарички
  • 22:00. Брюгге - Бешикташ
  • 22:00. Вікторія Плзень - Балкані
  • 22:00. Динамо Загреб - Астана
  • 22:00. Зоря - Гент
  • 22:00. Лугано - Буде/Глімт
  • 22:00. Маккабі Т-А - Брейдаблік
  • 22:00. Слован - Клаксвік

Матч Лілль - Олімпія Любляна відбувся напередодні.

Також 21 вересня відбудуться матчі 1 туру Ліги Європи.

Зазначимо, ще на групових стадіях єврокубків залишилося дві українські команди. Крім Зорі продовжує боротьбу донецький Шахтар, який у 1 турі Ліги чемпіонів вдома програв Порту (1:3).

Коментарі ()
Популярне зараз
Помер легендарний тренер Кривбаса Помер легендарний тренер Кривбаса 2675
Збірна України прикро поступилася Польщі у кваліфікації на чемпіонат світу Збірна України прикро поступилася Польщі у кваліфікації на чемпіонат світу 2492
Арсенал із Зінченком розгромив ПСВ, Бенфіка з Трубіним поступилася Зальцбургу: результати матчів Ліги чемпіонів Арсенал із Зінченком розгромив ПСВ, Бенфіка з Трубіним поступилася Зальцбургу: результати матчів Ліги чемпіонів 2572 1
Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця 13271
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця 17443
Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця 17225
Рекомендуємо
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 31798
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 40129 1
Історія дня. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Історія дня. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 18340 3
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 300473
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 8751
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 41630 1