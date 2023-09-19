Барселона розгромила Антверпен, Боруссія поступилася ПСЖ: результати матчів Ліги чемпіонів

Стартував груповий етап турніру

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 19 вересня, відбулися вісім матчів 1-го туру Ліги чемпіонів з футболу.

Ліга чемпіонів

Груповий етап

1 тур, 19 вересня

Мілан - Ньюкасл 0:0

Янг Бойз - Лейпциг 1:3 (1:1)

Голи: 0:1 - 1 Сімакан, 1:1 - 33 Мешак, 1:2 - 74 Шлягер, 1:3 - 90+2 Шешко

Барселона - Антверпен 5:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 11 Фелікс, 2:0 - 19 Левандовський, 3:0 - 22 Батай (авт), 4:0 - 54 Гаві, 5:0 - 66 Фелікс

Лаціо - Атлетіко 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 29 Барріос, 1:1 - 90+5 Проведел

Манчестер Сіті - Црвена Звезда 3:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 45 Букарі, 1:1 - 47 Альварес, 2:1 - 60 Альварес, 3:1 - 73 Родрі

ПСЖ - Боруссія Д 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 49 Мбаппе (пен), 2:0 - 58 Хакімі

Феєнорд - Селтік 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 45+2 Стенгс, 2:0 - 76 Джаханбахш

Шахтар - Порту 1:3 (1:3)

Голи: 0:1 - 8 Галену, 1:1 - 13 Келсі, 1:2 - 15 Галену, 1:3 - 29 Таремі