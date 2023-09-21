Зоря прийме Аталанту та інші матчі 1 туру Ліги конференцій

Джерело - Чемпіон.
21 вересня відбудеться 15 матчів 1 туру групового етапу Ліги конференції-2023/24.
Луганська Зоря розпочинає турнір домашньою грою проти італійської Аталанти. Український клуб свої домашні матчі ЛК проводить у польському Любліні.
- 19:45. Айнтрахт - Абердин
- 19:45. Генк - Фіорентина
- 19:45. ГІК - ПАОК
- 19:45. Зриньські - АЗ Алкмар
- 19:45. Легія - Астон Вілла
- 19:45. Лудогорець - Спратак Трнава
- 19:45. Фенербахче - Норшелланн
- 19:45. Ференцварош - Чукарички
- 22:00. Брюгге - Бешикташ
- 22:00. Вікторія Плзень - Балкані
- 22:00. Динамо Загреб - Астана
- 22:00. Зоря - Гент
- 22:00. Лугано - Буде/Глімт
- 22:00. Маккабі Т-А - Брейдаблік
- 22:00. Слован - Клаксвік
Матч Лілль - Олімпія Любляна відбувся напередодні.
Також 21 вересня відбудуться матчі 1 туру Ліги Європи.
Зазначимо, ще на групових стадіях єврокубків залишилося дві українські команди. Крім Зорі продовжує боротьбу донецький Шахтар, який у 1 турі Ліги чемпіонів вдома програв Порту (1:3).