Зоря прийме Аталанту та інші матчі 1 туру Ліги конференцій

Джерело - Чемпіон.

21 вересня відбудеться 15 матчів 1 туру групового етапу Ліги конференції-2023/24.

Луганська Зоря розпочинає турнір домашньою грою проти італійської Аталанти. Український клуб свої домашні матчі ЛК проводить у польському Любліні.

19:45. Айнтрахт - Абердин

Айнтрахт - Абердин 19:45. Генк - Фіорентина

Генк - Фіорентина 19:45. ГІК - ПАОК

ГІК - ПАОК 19:45. Зриньські - АЗ Алкмар

Зриньські - АЗ Алкмар 19:45. Легія - Астон Вілла

Легія - Астон Вілла 19:45. Лудогорець - Спратак Трнава

Лудогорець - Спратак Трнава 19:45. Фенербахче - Норшелланн

Фенербахче - Норшелланн 19:45. Ференцварош - Чукарички

Ференцварош - Чукарички 22:00. Брюгге - Бешикташ

Брюгге - Бешикташ 22:00. Вікторія Плзень - Балкані

Вікторія Плзень - Балкані 22:00. Динамо Загреб - Астана

Динамо Загреб - Астана 22:00. Зоря - Гент

- Гент 22:00. Лугано - Буде/Глімт

Лугано - Буде/Глімт 22:00. Маккабі Т-А - Брейдаблік

Маккабі Т-А - Брейдаблік 22:00. Слован - Клаксвік

Матч Лілль - Олімпія Любляна відбувся напередодні.

Також 21 вересня відбудуться матчі 1 туру Ліги Європи.

Зазначимо, ще на групових стадіях єврокубків залишилося дві українські команди. Крім Зорі продовжує боротьбу донецький Шахтар, який у 1 турі Ліги чемпіонів вдома програв Порту (1:3).