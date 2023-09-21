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Зоря прийме Аталанту та інші матчі 1 туру Ліги конференцій

Сьогодні 01:05 165 0
Зоря прийме Аталанту та інші матчі 1 туру Ліги конференцій
#Ліга конференцій, #Зоря Луганськ, #Ліга конференцій-2023/24

Джерело - Чемпіон.

21 вересня відбудеться 15 матчів 1 туру групового етапу Ліги конференції-2023/24.

Луганська Зоря розпочинає турнір домашньою грою проти італійської Аталанти. Український клуб свої домашні матчі ЛК проводить у польському Любліні.

  • 19:45. Айнтрахт - Абердин
  • 19:45. Генк - Фіорентина
  • 19:45. ГІК - ПАОК
  • 19:45. Зриньські - АЗ Алкмар
  • 19:45. Легія - Астон Вілла
  • 19:45. Лудогорець - Спратак Трнава
  • 19:45. Фенербахче - Норшелланн
  • 19:45. Ференцварош - Чукарички
  • 22:00. Брюгге - Бешикташ
  • 22:00. Вікторія Плзень - Балкані
  • 22:00. Динамо Загреб - Астана
  • 22:00. Зоря - Гент
  • 22:00. Лугано - Буде/Глімт
  • 22:00. Маккабі Т-А - Брейдаблік
  • 22:00. Слован - Клаксвік

Матч Лілль - Олімпія Любляна відбувся напередодні.

Також 21 вересня відбудуться матчі 1 туру Ліги Європи.

Зазначимо, ще на групових стадіях єврокубків залишилося дві українські команди. Крім Зорі продовжує боротьбу донецький Шахтар, який у 1 турі Ліги чемпіонів вдома програв Порту (1:3).

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