Левандовський: До Барселони я частково був машиною

Левандовський розповів про своє майбутнє

Джерело - AS.

Форвард Барселони Роберт Левандовський не має наміру переходити в клуб з Саудівської Аравії.

Про це він розповів порталу AS.

"Я не думаю про Саудівську Аравію. Я дуже щасливий у Барселоні, у цьому місті, як і моя сім'я. До Барселони я частково був машиною. Тут я більшою мірою став людиною. У мене контракт на два роки з опцією продовження.

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До пандемії у мене в голові щільно сиділа думка про МЛС, але якимось чином я передумав. Важко це уявити після відрізка у Барселоні", - сказав Левандовський.

Нагадаємо, Барселона перевищує ліміт зарплат Ла-Ліги на понад 200 млн євро.

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