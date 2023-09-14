Деку – новий спортивний директор Барселони

Барселона оголосила про нову спортивну корпоративну структуру клубу.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Новим спортивним директором "синьо-гранатових" став Деку, який виступав за каталонців із 2004 по 2008 рік. Разом із клубом він по два рази вигравав чемпіонат та Суперкубок Іспанії, а у сезоні-2005/06 став тріумфатором Ліги чемпіонів.

На цій посаді він замінив Матеу Алемані, який залишив Барселону минулого літа. Деку відповідатиме перед президентом Жуаном Лапортою та віце-президентом Рафаелем Юсте.

Окрім португальця, посаду в клубі отримав ще один екс-гравець каталонців – новим футбольним координатором став Боян Кркіч, який відповідатиме за розвиток молоді у Ла Масії разом із головною юнацького футболу Алесанко.