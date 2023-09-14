Барселона перевищує ліміт зарплат Ла-Ліги на понад 200 млн євро

В іспанській Ла-Лізі діє стеля зарплат, якої клуби намагаються дотримуватися.

У Барселони виникли проблеми зі стелею зарплат у Ла-Лізі.

Про це повідомляє COPE.

Після всіх літніх трансферів каталонці на 225 мільйонів євро перевищують свій ліміт, встановлений на позначці 270 мільйонів.

Наразі зарплатна відомість лише однієї основної команди складає 405 мільйонів. А разом із іншими секціями ця сума сягає 495 мільйонів.

Водночас у Реала ситуація зворотна: у "вершкових" залишилося ще 242 мільйони під стелею зарплат, яка встановлена ​​на позначці 727 мільйонів. Нині "королівський клуб" витрачає на зарплати 485 мільйонів.