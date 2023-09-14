Кабаєв: Григорчук - топовий тренер для України

Кабаєв розповів про тренерів, з якими доводилося працювати

Півзахисник Динамо Владислав Кабаєв розповів про тренерів, з якими працював.

Про це повідомляє Tribuna.com.

"Григорчук дав мені можливість потренуватись з першою командою Чорноморця, потім я дебютував проти Динамо, "понюхав" футболу. Я не розумів, що таке може бути. Ти приходиш на теорію, яка йде годину, береш блокнот і записуєш, як у школі. Ти був як на екзамені. Він міг у тебе щось спитати, і якщо ти не знаєш, то міг накричати.

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Приходиш додому, вичитуєш конспект і приїжджаєш на базу о 7 ранку. Я приїхав і чекав його до 9 години, бо нікого не було. Він казав: "Я можу спитати у тебе протягом місяця, щоб ти знав". Потрібно було бути весь час у тонусі. Багато нового – про психологію, про тактику, взагалі про футбол. Ми дивились, як грали команди АПЛ. Були дуже цікаві тренування. Григорчук – топовий тренер для України, це 100%.

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У Вернидуба в Зорі я не завжди грав, це був складний період. Але він мене загартовував як мужика. У нього завжди повинні бути мужики. Я навіть зараз за ним спостерігаю. У нього така енергетика, що ти ніколи не можеш розслабитись. Ти завжди маєш бути у тонусі.

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Скрипник дуже багато дав мені – максимально багато. Це людина, яка знаходить підхід до кожного гравця. У нього я грав, забивав і почував себе дуже добре. Завдяки йому я подивився на футбол по-іншому", - сказав Кабаєв.

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