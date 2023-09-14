Андрієвський: Я хотів піти, але мене не відпустили

Півзахисник Динамо Олександр Андрієвський хотів покинути команду влітку.

Про це він розповів порталу Український футбол.

"Побачимо, час покаже. Так, Сидорчук пішов. Можна сказати, конкурент, але він був капітаном команди та багато чого нам давав. Вважаю, це втрата для Динамо. Я хотів піти, але мене не відпустили. Я залишився тут, і для мене головне - грати за Динамо.