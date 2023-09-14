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Кабаєв: Хлопці із Зорі підколювали за четверте місце Динамо

Кабаєв прокоментував останній сезон Динамо
Сьогодні 11:20 185 0
Кабаєв: Хлопці із Зорі підколювали за четверте місце Динамо

Джерело - Tribuna.com.

Гравці Динамо не змогли показати хороший результат через перенасичення футболом.

Про це розповів півзахисник Владислав Кабаєв.

"Це катастрофа. У Зорі ми були третіми і боролись за друге. А потім хлопці з Зорі підколювали за четверте місце: "Куди ти перейшов? Міг би залишатись". Я спілкувався з хлопцями з Динамо. Було багато переїздів. Коли розпочалась повномасштабна війна, то ми в Зорі роз’їхались.

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Я 5 місяців сидів вдома – грав у футбол, тренувався з сім’єю. Динамо ж одразу поїхало тренуватись. Вони провели купу матчів, поки я, грубо кажучи, сидів вдома з чіпсами і дивився, як вони грають. Постійні переїзди з сім’єю, тваринами з одного міста в інше – і не знаєш, що буде завтра

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Поруч завжди одні й ті самі люди. Мабуть, мало хто мене зрозуміє не з футбольної тусовки, але це дуже тяжко. Мені здається, що гравці перенаситились футболом", - сказав Кабаєв.

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