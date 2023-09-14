Кабаєв: Хлопці із Зорі підколювали за четверте місце Динамо

Кабаєв прокоментував останній сезон Динамо

Гравці Динамо не змогли показати хороший результат через перенасичення футболом.

Про це розповів півзахисник Владислав Кабаєв.

"Це катастрофа. У Зорі ми були третіми і боролись за друге. А потім хлопці з Зорі підколювали за четверте місце: "Куди ти перейшов? Міг би залишатись". Я спілкувався з хлопцями з Динамо. Було багато переїздів. Коли розпочалась повномасштабна війна, то ми в Зорі роз’їхались.

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Я 5 місяців сидів вдома – грав у футбол, тренувався з сім’єю. Динамо ж одразу поїхало тренуватись. Вони провели купу матчів, поки я, грубо кажучи, сидів вдома з чіпсами і дивився, як вони грають. Постійні переїзди з сім’єю, тваринами з одного міста в інше – і не знаєш, що буде завтра

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Поруч завжди одні й ті самі люди. Мабуть, мало хто мене зрозуміє не з футбольної тусовки, але це дуже тяжко. Мені здається, що гравці перенаситились футболом", - сказав Кабаєв.

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