Ювентус може розірвати контракт з Погба

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Ювентуса Поль Погба через позитивний допінг-тест на тестостерон перестав отримувати зарплатню від туринського клубу.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Француз отримує в Ювентусі 8 млн євро + 2 млн бонусами. Його контракт розраховано до літа 2026 року.

У випадку, якщо повторний допінг-тест Погба покаже позитивний результат, Ювентус розгляне можливість розірвання з ним контракту.

Нагадаємо, що після матчу 1-го туру Серії А проти Удінезе, який відбувся 20 серпня, Погба здав позитивний допінг-тест на тестостерон. У цьому матчі він участі не брав.