Ювентус підтвердив відсторонення Погба

Півзахисник Ювентуса Поль Погба тимчасово відсторонений за порушення антидопінгових правил.

Про це йдеться в заяві клубу.

"Футбольний клуб Ювентус повідомляє, що сьогодні гравець Поль Погба отримав наказ про тимчасове відсторонення від Національного антидопінгового трибуналу Італії (TNA) після несприятливих результатів аналізів, проведених 20 серпня 2023 року. Компанія залишає за собою право оцінити наступні процедурні кроки", - йдеться в заяві.