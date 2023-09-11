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Ювентус підтвердив відсторонення Погба

Погба здав позитивний допінг-тест
Сьогодні 21:52 167 0
Ювентус підтвердив відсторонення Погба
Фото - Getty Images
#Ювентус, #Поль Погба

Джерело - juventus.com.

Півзахисник Ювентуса Поль Погба тимчасово відсторонений за порушення антидопінгових правил.

Про це йдеться в заяві клубу.

"Футбольний клуб Ювентус повідомляє, що сьогодні гравець Поль Погба отримав наказ про тимчасове відсторонення від Національного антидопінгового трибуналу Італії (TNA) після несприятливих результатів аналізів, проведених 20 серпня 2023 року. Компанія залишає за собою право оцінити наступні процедурні кроки", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, Погба має найвищу зарплату в Ювентусі.

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