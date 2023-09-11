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Погба здав позитивний допінг-тест

Сьогодні 20:40 373 0
Погба здав позитивний допінг-тест
Фото - Getty Images
#Ювентус, #Поль Погба

Джерело - tribuna.com.

Півзахисник Ювентуса Поль Погба провалив допінг-пробу на тестостерон.

Про це повідомляє Ansa.

30-річний француз здав допінг-тест після матчу з Удінезе (3:0) у рамках 1-го туру Серії А, який пройшов 20 серпня. Погба усю гру провів на лаві запасних.

Через це Погба пропустить наступні матчі Ювентуса як запобіжний захід, у нього буде три дні на те, щоб запросити повторний аналіз.

Якщо позитивний результат підтвердиться, Погба буде судити Національний антидопінговий трибунал, якщо гравець не зізнається у використанні допінгу.

Дискваліфікація у випадках позитивної здачі допінг-тесту досягає двох років. У разі доведеної навмисності строк може збільшитися до чотирьох років.

Нагадаємо, Погба має найвищу зарплату в Ювентусі.

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