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Ярмоленко забив 46-й гол за збірну, до рекорду Шевченка - 2 кроки

Сьогодні 10:21 233 0
Ярмоленко забив 46-й гол за збірну, до рекорду Шевченка - 2 кроки
#Збірна України з футболу, #Андрій Ярмоленко, #Євро-2024 з футболу

Джерело - Чемпіон.

Гол у ворота збірної Італії став для Андрія Ярмоленка 46-м у синьо-жовті футболці. Для цього Ярмоленку знадобилося 116 матчів. Також в активі Ярмоленка 22 гольові передачі - найкращий показник в історії.

Найкращим бомбардиром в історії збірної України залишається Андрій Шевченко, у якого 48 голів у 111 матчах.

Збірна України поступилася Італії (2:1) в 6 турі кваліфікації Євро-2024 та опустилася на третю сходинку в турнірній таблиці групи C. Наступну гру підопічні Реброва зіграють 14 жовтня з Північною Македонією.

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