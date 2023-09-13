Україна опустилася на третє місце в турнірній таблиці групи C кваліфікації Євро-2024

Джерело - Чемпіон.

Збірна України після поразки від італійців (2:1) у кваліфікації чемпіонату Європи-2024 опустилася на третю сходинку в турнірній таблиці групи C.

У підопічних Реброва 7 очок після 5 матчів.

Очолює групу, як і раніше, збірна Англії, у якої в доробку 13 очок. На другу сходинку піднялися італійці, які випереджають синьо-жовтих через кращу різницю м'ячів і мають гру в запасі.

Північна Македонія перемогла на виїзді Мальту й також набрала 7 очок.

М Команда І В Н П Г О 1 Англія 5 4 1 0 16-2 13 2 Італія 4 2 1 1 6-4 7 3 Україна 5 2 1 2 6-7 7 4 Північна Македонія 4 1 1 2 7-12 7 5 Мальта 4 0 0 4 1-9 0

Наступний матч Україна зіграє 14 жовтня проти Північної Македонії.