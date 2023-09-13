Україна опустилася на третє місце в турнірній таблиці групи C кваліфікації Євро-2024

Джерело - Чемпіон.
Збірна України після поразки від італійців (2:1) у кваліфікації чемпіонату Європи-2024 опустилася на третю сходинку в турнірній таблиці групи C.
У підопічних Реброва 7 очок після 5 матчів.
Очолює групу, як і раніше, збірна Англії, у якої в доробку 13 очок. На другу сходинку піднялися італійці, які випереджають синьо-жовтих через кращу різницю м'ячів і мають гру в запасі.
Північна Македонія перемогла на виїзді Мальту й також набрала 7 очок.
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Англія
|5
|4
|1
|0
|16-2
|13
|2
|Італія
|4
|2
|1
|1
|6-4
|7
|3
|Україна
|5
|2
|1
|2
|6-7
|7
|4
|Північна Македонія
|4
|1
|1
|2
|7-12
|7
|5
|Мальта
|4
|0
|0
|4
|1-9
|0
Наступний матч Україна зіграє 14 жовтня проти Північної Македонії.