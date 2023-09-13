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Україна опустилася на третє місце в турнірній таблиці групи C кваліфікації Євро-2024

Сьогодні 00:17 225 0
Україна опустилася на третє місце в турнірній таблиці групи C кваліфікації Євро-2024

Джерело - Чемпіон.

Збірна України після поразки від італійців (2:1) у кваліфікації чемпіонату Європи-2024 опустилася на третю сходинку в турнірній таблиці групи C.

У підопічних Реброва 7 очок після 5 матчів. 

Очолює групу, як і раніше, збірна Англії, у якої в доробку 13 очок. На другу сходинку піднялися італійці, які випереджають синьо-жовтих через кращу різницю м'ячів і мають гру в запасі.

Північна Македонія перемогла на виїзді Мальту й також набрала 7 очок.

М Команда І В Н П Г О
1  Англія 5 4 1 0 16-2 13
2  Італія 4 2 1 1 6-4 7
3  Україна 5 2 1 2 6-7 7
4  Північна Македонія 4 1 1 2 7-12 7
5  Мальта 4 0 0 4 1-9 0

Наступний матч Україна зіграє 14 жовтня проти Північної Македонії.

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