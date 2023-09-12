Джерело - Чемпіон.
О 21:45 у Мілані стартує матч відбору Євро-2024 між Італією та Україною. Наставник української команди Сергій Ребров визначив стартовий склад.
Відзначимо повернення до основи Андрія Ярмоленка, а також відсутність у старті Михайла Мудрика.
Україна: Бущан, Конопля, Кривцов, Забарний, Миколенко, Степаненко, Зінченко, Судаков, Ярмоленко, Циганков, Довбик
Запасні: Трубін, Лунін, Михайличенко, Попов, Караваєв, Назарина, Буяльський, Сидорчук, Зубков, Мудрик, Ванат, Яремчук
Італія: Доннарумма, Ді Лоренцо, Скалвіні, Бастоні, Дімарко, Локателлі, Барелла, Фраттезі, Дзаньоло, Закканьї, Распадорі
Нагадаємо, що пряма трансляція поєдинку Італія - Україна відбудеться в медіасервісі MEGOGO та на Суспільному й буде доступною ТУТ.
Також наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію з місця події.