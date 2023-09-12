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Ребров визначив склад збірної України на матч з Італією

Сьогодні 20:42 575 0
Ребров визначив склад збірної України на матч з Італією

Джерело - Чемпіон.

О 21:45 у Мілані стартує матч відбору Євро-2024 між Італією та Україною. Наставник української команди Сергій Ребров визначив стартовий склад.

Відзначимо повернення до основи Андрія Ярмоленка, а також відсутність у старті Михайла Мудрика.

Україна: Бущан, Конопля, Кривцов, Забарний, Миколенко, Степаненко, Зінченко, Судаков, Ярмоленко, Циганков, Довбик

Запасні: Трубін, Лунін, Михайличенко, Попов, Караваєв, Назарина, Буяльський, Сидорчук, Зубков, Мудрик, Ванат, Яремчук

Італія: Доннарумма, Ді Лоренцо, Скалвіні, Бастоні, Дімарко, Локателлі, Барелла, Фраттезі, Дзаньоло, Закканьї, Распадорі

Нагадаємо, що пряма трансляція поєдинку Італія - Україна відбудеться в медіасервісі MEGOGO та на Суспільному й буде доступною ТУТ.

Також наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію з місця події.

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