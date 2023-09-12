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Луческу: Збірні Англії, Італії та України знаходяться на одному рівні

Сьогодні 20:09 277 0
Луческу: Збірні Англії, Італії та України знаходяться на одному рівні
#Мірча Луческу

Джерело - tuttosport.com.

Після нічиєї з Північною Македонією збірній Італії доведеться перемагати Україну за будь-яку ціну.

Про це заявив головний тренер Динамо Мірча Луческу.

"Після нічиєї з Північною Македонією Італії доведеться перемагати за будь-яку ціну. Я не очікував цієї нічиєї, попри те, що зараз європейські збірні підрівнялися.

Італійцям буде нелегко, враховуючи те, як Україна грала проти Англії. У Реброва є багато гравців, які грають в європейських лігах, де вони отримали міжнародний досвід і можуть грати в нормальних умовах, тобто з уболівальниками на трибунах і без страхів, пов’язаних з війною. Є футболісти, які мають родичів чи друзів на фронті. Тому вони роблять щось більше на полі, граючи за гордість народу.

Збірна України - дуже організована команда, де всі працюють на результат. Вони допомагають партнерам, забирають щось у себе, щоб віддати іншим. Немає егоїзму, вони компактно захищаються, а коли йдуть у контратаку, то стають дуже небезпечними.

Україна - фаворит? Ні, я цього не казав. Англія, Італія та Україна знаходяться на одному рівні. Дуже шкода, що на Євро вийдуть лише дві команди з групи. Сьогодні ввечері я очікую дуже збалансований матч, - сказав Луческу.

Нагадаємо, що пряма трансляція поєдинку Італія - Україна (гра відбудеться 12 вересня, початок о 21:45) відбудеться в медіасервісі MEGOGO та на Суспільному й буде доступною ТУТ.

Також наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію з місця події.

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