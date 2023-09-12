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Ребров: У збірної Італії немає кризи

Сергій Ребров прокоментував гру проти збірної Італії
Сьогодні 09:25 319 0
Ребров: У збірної Італії немає кризи
Фото - УАФ
#Сергій Ребров

Джерело - Чемпіон.

Збірна України повинна серйозно ставитися до Італії, попри їх нічию у матчі з Північною Македонією.

Про це розповів головний тренер національної команди Сергій Ребров.

"Я не розумію, чому Італія зараз переживає кризу? Я бачив їхні ігри. Це була дуже хороша команда, вони показують хороший рівень.

Я не вважаю, що у збірної Італії зараз криза. Це дуже сильний суперник, до якого ми повинні ставитися дуже серйозно", - розповів Ребров.

Раніше Ребров допустив появу Ярмоленка у матчі з Італією.

Матч Італія - Україна відбудеться у вівторок, 12 вересня.

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