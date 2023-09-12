Ребров: У збірної Італії немає кризи

Збірна України повинна серйозно ставитися до Італії, попри їх нічию у матчі з Північною Македонією.

Про це розповів головний тренер національної команди Сергій Ребров.

"Я не розумію, чому Італія зараз переживає кризу? Я бачив їхні ігри. Це була дуже хороша команда, вони показують хороший рівень.

Я не вважаю, що у збірної Італії зараз криза. Це дуже сильний суперник, до якого ми повинні ставитися дуже серйозно", - розповів Ребров.