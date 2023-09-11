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Ребров допустив появу Ярмоленка у матчі з Італією

Сергій Ребров прокоментував відновлення Андрія Ярмоленка
Сьогодні 20:27 231 0
Ребров допустив появу Ярмоленка у матчі з Італією
Фото - УАФ
#Сергій Ребров, #Андрій Ярмоленко

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Динамо та збірної України Андрій Ярмоленко може зіграти у матчі проти Італії.

Про це розповів головний тренер національної команди Сергій Ребров.

"Андрій тренується. Ви бачили, що він був на заміні. На жаль, він не має практики. Останні 3-4 дні він тренується у загальній групі. Вважаю, що його поява завтра повністю можлива, - сказав Ребров.

Нагадаємо, що через проблеми з коліном Ярмоленко пропустив останні два матчі Динамо.

Матч Італія - Україна відбудеться у вівторок, 12 вересня.

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