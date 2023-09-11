Ребров допустив появу Ярмоленка у матчі з Італією

Джерело - Чемпіон.
Вінгер Динамо та збірної України Андрій Ярмоленко може зіграти у матчі проти Італії.
Про це розповів головний тренер національної команди Сергій Ребров.
"Андрій тренується. Ви бачили, що він був на заміні. На жаль, він не має практики. Останні 3-4 дні він тренується у загальній групі. Вважаю, що його поява завтра повністю можлива, - сказав Ребров.
Нагадаємо, що через проблеми з коліном Ярмоленко пропустив останні два матчі Динамо.
Матч Італія - Україна відбудеться у вівторок, 12 вересня.